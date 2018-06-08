В Москве 8 июня ожидается до +17 °С

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В Москве в пятницу, 8 июня, ожидается до +17 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, температура воздуха днём составит +15...+17 °С.

Как ожидается, будет облачно с прояснениями. Также синоптики прогнозируют дождь и местами грозу.

Ветер западный, 7—12 м/с, местами возможны порывы до 14—19 м/c.

Ранее НСН сообщала, что в столице в начале июня ожидается переменчивая погода.

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