В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на праздничных выходных

На праздничных выходных температура в Москве будет чуть ниже нормы, критичных похолоданий не ожидается. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В воскресенье, 10 июня, будет в районе +12...+17 °С, без осадков. 11 июня — +14...+19 °С, также без осадков. 12 июня должно быть чуть теплее, воздух может прогреться до +16...+21 °С, но возможен кратковременный дождь», — цитирует её ТАСС.

По словам Макаровой, вполне возможно, что летнее тепло вернётся в Москву на

следующей неделе.

Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.