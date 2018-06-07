В Москве 7 июня ожидается до +16 °С
В Москве в четверг, 7 июня, ожидается до +16 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +14...+16 °С.
Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, западный 5—10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с.
Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.
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