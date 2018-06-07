В Москве 7 июня ожидается до +16 °С

В Москве в четверг, 7 июня, ожидается до +16 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +14...+16 °С. Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5—10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с. Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.