Вечер памяти Александра Абдулова пройдёт в Ленкоме 29 мая

Вечер памяти актёра Александра Абдулова пройдёт в Ленкоме во вторник, 29 мая, сообщает телеканал «Звезда».

Мероприятие состоится в честь 65-летия со дня рождения народного артиста России.

Абдулов пришёл в Ленком после окончания ГИТИСа в 1975 году и прослужил в нём более 30 лет.

«Александр Гаврилович обладал таким количеством разных талантов... актёрство было одним из способов его жизни, потому что позволяло ему существовать в разных ипостасях и одновременно жить многими жизнями, одной ему было мало», — заявил актёр Дмитрий Певцов.

Абдулов скончался в 2008 году.

В вечере памяти примут участие худрук Ленкома Марк Захаров, коллеги артиста, его 11-летняя дочь Евгения. Завершится мероприятие оригинальной постановкой «Аллилуйя любви».

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