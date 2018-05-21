В московском театре «Модерн» готовят премьеру спектакля «На дне»

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В Московском драматическом театре «Модерн» готовят премьеру спектакля «На дне» по пьесе Максима Горького, сообщают «Дни.ру».

Руководитель театра и режиссёр Юрий Грымов оставил весь авторский текст, но перенёс персонажей из дореволюционной ночлежки в особняки самого дорогого района современной столицы.

«Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чём говорят его герои, и вы поймёте почему: они задают друг другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами», — заявил Грымов.

В постановке заняты Владимир Левашёв, Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Алексей Баранов.

Показы спектаклей пройдут с 5 по 26 июня.

Ранее сообщалось, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.

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