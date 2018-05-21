Владимир Машков станет гостем фестиваля детских театров в Новокузнецке

Актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке, сообщает «ВашГород.ру».

Свои работы представят коллективы из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края и Санкт-Петербурга. Оценивать их творчество будет профессиональное жюри.

Церемония открытия запланирована на 1 июня. Как рассказали в Новокузнецком драматическом театре, просмотр спектаклей состоится 2 и 3 июня, церемония награждения — 3 июня.

Машков вручит приз за лучшую актёрскую работу — «Золотого львёнка».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018.