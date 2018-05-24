МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 26 мая

Заморозки ожидаются в Московской области в ночь на субботу, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

© pixabay.com

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 26 мая местами по Московской области ожидаются заморозки до -2 °С», — приводит ТАСС заявление пресс-службы. Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России к концу недели. 21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.