МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 26 мая

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Заморозки ожидаются в Московской области в ночь на субботу, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в ночь на 26 мая
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«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 26 мая местами по Московской области ожидаются заморозки до -2 °С», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России к концу недели.

21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.

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