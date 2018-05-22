Синоптики прогнозируют заморозки в Подмосковье в конце недели

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В Московской области в конце недели ожидаются заморозки, сообщили в столичном метеобюро.

«С северо-восточным ветром к нам в пятницу начнёт поступать холодный воздух, и в ночь на субботу температура воздуха минимальная будет местами около +1 °С, а на пониженных местах рельефа не исключены заморозки», — приводит РИА Новости слова представительницы метеобюро.

Она отметила, что в районе Истры и Черустей могут быть заморозки — «если не в воздухе, то в травостое».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве во вторник, 22 мая, ожидается до +24 °С.

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