Синоптики прогнозируют заморозки в Подмосковье в конце недели

В Московской области в конце недели ожидаются заморозки, сообщили в столичном метеобюро.

«С северо-восточным ветром к нам в пятницу начнёт поступать холодный воздух, и в ночь на субботу температура воздуха минимальная будет местами около +1 °С, а на пониженных местах рельефа не исключены заморозки», — приводит РИА Новости слова представительницы метеобюро.

Она отметила, что в районе Истры и Черустей могут быть заморозки — «если не в воздухе, то в травостое».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве во вторник, 22 мая, ожидается до +24 °С.