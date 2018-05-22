В Москве 22 мая ожидается до +24°С

В Москве во вторник, 22 мая, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +22 до +24°С. Днём ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c. Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.