В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России к концу недели

В европейской части России в выходные дни, 25 и 26 мая, ожидается похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

© Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

«25 мая над европейской территорией России начнёт распространяться обширный атлантический антициклон, который определит погоду в Центральном округе в последующие дни», — цитирует ТАСС сообщение Гидрометцентра. Как отмечается, ночью температура воздуха составит +5...+10 °C. Ранее в столичном метеобюро заявили, что в конце недели в Подмосковье ожидаются заморозки. 21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.