В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России к концу недели
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«25 мая над европейской территорией России начнёт распространяться обширный атлантический антициклон, который определит погоду в Центральном округе в последующие дни», — цитирует ТАСС сообщение Гидрометцентра.
Как отмечается, ночью температура воздуха составит +5...+10 °C.
Ранее в столичном метеобюро заявили, что в конце недели в Подмосковье ожидаются заморозки.
21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.