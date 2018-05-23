В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России к концу недели

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В европейской части России в выходные дни, 25 и 26 мая, ожидается похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России к концу недели
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

«25 мая над европейской территорией России начнёт распространяться обширный атлантический антициклон, который определит погоду в Центральном округе в последующие дни», — цитирует ТАСС сообщение Гидрометцентра.

Как отмечается, ночью температура воздуха составит +5...+10 °C.

Ранее в столичном метеобюро заявили, что в конце недели в Подмосковье ожидаются заморозки.

21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.

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