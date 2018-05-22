В центре погоды «Фобос» не подтвердили данные о возможных заморозках в Подмосковье

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Анна Лушникова
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT поделился прогнозом погоды на ближайшие дни в столичном регионе.
В центре погоды «Фобос» не подтвердили данные о возможных заморозках в Подмосковье
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Что касается информации о заморозках — мы её не подтверждаем. Но, действительно, ночь с пятницы на субботу будет самой холодной на этой неделе. Ночью будет малооблачно и без осадков, температура в Москве понизится до +5…+7 °С, по области +2…+7 °С, то есть ни о каких заморозках речь не идёт, уже днём в субботу воздух прогреется до +22 °С», — сказал он.

По его словам, на следующей неделе «температурная ситуация будет достаточно благополучная: ночью +10…+15 °С, днём +20…+25 °С».

«В конце месяца температура может достигнуть +22…+27 °С, так что конец мая будет вполне соответствовать климатическим показателям летних месяцев», — сообщил он.

Ранее в столичном метеобюро заявили, что в Подмосковье ожидаются заморозки.

21 мая в Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на ближайшую неделю.

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