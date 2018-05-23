В семье Караченцова прокомментировали сообщения о госпитализации артиста

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Актёр Николай Караченцов проходил плановое обследование в столичной клинике, передаёт телеканал «360» со ссылкой на невестку артиста Ирину.

Таким образом она прокомментировала сообщения СМИ о госпитализации Караченцова.

Как рассказала Ирина, актёр в настоящее время находится на даче.

Эту информацию подтвердил сын артиста.

«Если бы что-то было плохое, мне бы мама сразу сообщила», — заявил Андрей Караченцов. По его словам, всё нормально.

По словам близких актёра, во вторник, 22 мая, он приехал с женой из 62-й больницы в Красногорске, где проводились плановые медицинские мероприятия.

18 мая супруга артиста Людмила Поргина в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о состоянии мужа.

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