Жена Караченцова рассказала о состоянии артиста

Короткая ссылка
Жена актёра Николая Караченцова в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о состоянии супруга.

«Провели в Израиле полтора месяца, и результат очень хороший — опухоль заметно уменьшилась. Коля держится очень хорошо, твердит, что непременно будет жить», — заявила Людмила Поргина.

По её словам, в ближайшее время они собираются посетить врача.

Ранее сын Караченцова сообщил о возвращении отца после лечения в Израиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных