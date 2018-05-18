Жена Караченцова рассказала о состоянии артиста
Жена актёра Николая Караченцова в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о состоянии супруга.
«Провели в Израиле полтора месяца, и результат очень хороший — опухоль заметно уменьшилась. Коля держится очень хорошо, твердит, что непременно будет жить», — заявила Людмила Поргина.
По её словам, в ближайшее время они собираются посетить врача.
Ранее сын Караченцова сообщил о возвращении отца после лечения в Израиле.
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