Сын Караченцова сообщил о возвращении отца после лечения в Израиле

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Актёр Николай Караченцов вернулся в Москву из Израиля после курса лучевой терапии. Об этом сообщил его сын Андрей.
Сын Караченцова сообщил о возвращении отца после лечения в Израиле
  • globallookpress.com
  • © Gennadii Usoev/Russian Look

«Они долетели, всё нормально. Сейчас папу сразу везут в больницу, чтобы провести обследование после Израиля ... Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии», — приводит его слова ТАСС.

Сын пояснил, что, согласно снимку, сделанному после завершения курса лучевой терапии, злокачественная опухоль у актёра значительно уменьшилась.

Ранее Андрей Караченцов рассказал Пятому каналу о лечении отца.

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