Сын Караченцова сообщил о возвращении отца после лечения в Израиле
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«Они долетели, всё нормально. Сейчас папу сразу везут в больницу, чтобы провести обследование после Израиля ... Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии», — приводит его слова ТАСС.
Сын пояснил, что, согласно снимку, сделанному после завершения курса лучевой терапии, злокачественная опухоль у актёра значительно уменьшилась.
Ранее Андрей Караченцов рассказал Пятому каналу о лечении отца.