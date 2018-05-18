Сын Караченцова сообщил о возвращении отца после лечения в Израиле

Актёр Николай Караченцов вернулся в Москву из Израиля после курса лучевой терапии. Об этом сообщил его сын Андрей.

«Они долетели, всё нормально. Сейчас папу сразу везут в больницу, чтобы провести обследование после Израиля ... Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии», — приводит его слова ТАСС.

Сын пояснил, что, согласно снимку, сделанному после завершения курса лучевой терапии, злокачественная опухоль у актёра значительно уменьшилась.

Ранее Андрей Караченцов рассказал Пятому каналу о лечении отца.