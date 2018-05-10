Сын Караченцова рассказал о лечении отца

Сын актёра Николая Караченцова рассказал Пятому каналу о лечении отца.

«Пока не знаем, насколько эффективной оказалась лучевая терапия, потому что пока ещё не делали снимки, обследования, но вот к концу этого курса будет понятно», — заявил Андрей Караченцов.

По его словам, артист держится более-менее нормально, чувствует и ведёт себя бодро.

В апреле сын актёра рассказал, что было принято решение лечиться в Израиле.