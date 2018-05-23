В Москве 23 мая ожидается до +24 °С

В Москве в среду, 23 мая, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +22…+24 °С. В течение дня возможна переменная облачность, местами кратковременные осадки. Скорость порывов ветра может достигать 7 м/с. Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.