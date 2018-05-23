В Москве 23 мая ожидается до +24 °С
В Москве в среду, 23 мая, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +22…+24 °С.
В течение дня возможна переменная облачность, местами кратковременные осадки.
Скорость порывов ветра может достигать 7 м/с.
Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.
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