Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом

Короткая ссылка
Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист России Михаил Барщевский рассказал телеканалу «360» о своей экстренной госпитализации.
Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Благодаря кардиологическому отделению люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — заявил он.

По словам Барщевского, о дальнейших прогнозах относительно здоровья говорить пока рано.

Ранее жена актёра Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о состоянии супруга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных