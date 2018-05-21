Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом
Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист России Михаил Барщевский рассказал телеканалу «360» о своей экстренной госпитализации.
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«Благодаря кардиологическому отделению люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — заявил он.
По словам Барщевского, о дальнейших прогнозах относительно здоровья говорить пока рано.
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