Синоптики: в Москве выпало до 45% месячной нормы осадков

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что за пятницу, 18 мая, и первую половину субботы, 19 мая, в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков.

«Ливневый дождь, как мы и прогнозировали, начался в пятницу во второй половине дня, причём был сразу достаточно интенсивный, сопровождался довольно сильной грозой, и очевидцы говорят, что в отдельных местах наблюдался даже мелкий град. К 21:00 в Москве выпало от 9 до 16 мм осадков, а по области — до 17 мм. Дождь продолжался и в ночь на субботу… В итоге за вчерашний день и прошедшую ночь на ВДНХ выпало 23 мм, что составляет 45% от месячной нормы осадков», — рассказала она.

Позднякова также добавила, что дождь продолжится и сегодня днём.

«На город может выпасть ещё от 5 до 10 мм осадков. Не исключено, что сегодняшние дожди закроют норму осадков по Москве по станции ВДНХ. Максимальная температура в субботу — около +20 °С. Как только фронт отойдёт на восток, к нам будет происходить адвекция холодного воздуха, поэтому по прогнозу завтра днём температура достигнет всего +17…+19 °С, а по области +14…+19 °С. Адвекция холода будет сопровождаться плотным северным ветром, в связи с чем может казаться, что на улице гораздо холоднее, чем есть на самом деле», — заключила синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в субботу, 19 мая, в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.