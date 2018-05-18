МЧС предупредило о грозе и граде в ближайшие часы в Москве
- РИА Новости
«В ближайшие один-три часа местами по территории города Москвы и Московской области с сохранением в вечерние и ночные часы 19 мая 2018 года ожидаются гроза, дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали москвичей и гостей столицы быть осторожными и внимательными.
Ранее в Красноярске выпал снег.
Также сообщалось, что Москву ожидают похолодание и грозы на выходных.