МЧС предупредило о грозе и граде в ближайшие часы в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются гроза с дождём и градом, а также сильный ветер, передаёт пресс-служба столичного управления МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

«В ближайшие один-три часа местами по территории города Москвы и Московской области с сохранением в вечерние и ночные часы 19 мая 2018 года ожидаются гроза, дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали москвичей и гостей столицы быть осторожными и внимательными.

Ранее в Красноярске выпал снег.

Также сообщалось, что Москву ожидают похолодание и грозы на выходных.