В Красноярске выпал снег

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В Красноярске выпал небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Красноярске выпал снег
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«Сейчас в Красноярске идёт небольшой снег, однако снежного покрова на земле нет», — заявили в управлении.

Отмечается, что снег сразу тает. При этом уточняется, что твёрдые осадки считаются нормой вплоть до начала июня.

12 мая в северных районах Амурской области России выпал снег.

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