В Красноярске выпал снег

В Красноярске выпал небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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«Сейчас в Красноярске идёт небольшой снег, однако снежного покрова на земле нет», — заявили в управлении. Отмечается, что снег сразу тает. При этом уточняется, что твёрдые осадки считаются нормой вплоть до начала июня. 12 мая в северных районах Амурской области России выпал снег.