На севере Амурской области выпал снег

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Снегопад обрушился на северные районы Амурской области России, передаёт погодный центр «Фобос».

«Утром 12 мая жители северного района Амурской области могли наблюдать вполне зимний пейзаж — раннюю зелень покрыла пелена снега», — говорится в сообщении.

В частности, метеостанция Лопча Тындинского района зафиксировала, что за ночь выпало 18 мм снега.

«Снег продолжает идти и днём, температура держится на нулевой отметке, возникли подходящие условия для налипания мокрого снега на провода», — подчеркнули синоптики.

Отмечается, что снегопады в первой половине мая на севере Амурской области происходят примерно раз в 5—7 лет.

3 и 4 мая в нескольких городах Свердловской области прошли снегопады.

В апреле издание «Реальное время» передавало, что рекордное количество осадков зафиксировали в Самаре.

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