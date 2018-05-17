МЧС предупредило о грозе с градом в Москве вечером 17 мая

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Вечером в четверг, 17 мая, в Москве ожидается гроза с дождём и градом, а также сильный ветер, передаёт пресс-служба столичного управления МЧС.
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве вечером 17 мая
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 23:00 17 мая местами в Москве ожидается гроза с дождём, местами град, при грозе усиление ветра с порывами до 12—17 м/с», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось, что Москву ожидают похолодание и грозы на выходных.

В столице 17 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России.

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