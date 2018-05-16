В Москве 17 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и области в четверг, 17 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Отмечается, что в Московском регионе ожидаются дожди с грозами, порывы ветра 12—17 м/с.
Температура воздуха составит +25…+27 °С.
Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.
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