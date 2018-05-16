В Москве 17 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и области в четверг, 17 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что в Московском регионе ожидаются дожди с грозами, порывы ветра 12—17 м/с.

Температура воздуха составит +25…+27 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.