В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков

В Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«На метеостанции ВДНХ вчера днём выпало 10 миллиметров осадков, это почти 20% от месячной нормы осадков в мае», — сказала специалист центра.

Накануне ЦОДД в Москве перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды.

В Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.