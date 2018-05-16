В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков

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В Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.
В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«На метеостанции ВДНХ вчера днём выпало 10 миллиметров осадков, это почти 20% от месячной нормы осадков в мае», — сказала специалист центра.

Накануне ЦОДД в Москве перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды.

В Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. 

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