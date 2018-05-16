В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков
В Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«На метеостанции ВДНХ вчера днём выпало 10 миллиметров осадков, это почти 20% от месячной нормы осадков в мае», — сказала специалист центра.
Накануне ЦОДД в Москве перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды.
В Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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