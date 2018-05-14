В Москве 15 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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Предупреждение в связи с высокой пожароопасностью объявлено во всех регионах Центрального федерального округа за исключением Тверской области. Там уровень повышен до оранжевого.
Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 15 мая, воздух в столице прогреется до +23…+25 °C. Порывы ветра могут достигать 5—10 м/с, при грозе до 15 м/c.
14 мая в Москве также действует «жёлтый» уровень погодной опасности.