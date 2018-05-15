ЦОДД в Москве перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды

Короткая ссылка
Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перешёл на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«ЦОДД перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды. 11 экипажей службы «Дорожный патруль» в данную минуту помогают автомобилистам и экстренным службам на дороге», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Отмечается, что службы эксплуатации готовы оперативно чинить светофоры и дорожные знаки.

«Звоните 3210, чтобы сообщить о поломке», — добавили в ЦОДД.

По данным центра, в Москве ожидается гроза и усиление порывов ветра до 12—15 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что ливни и грозы в Москве 15 мая начнутся во второй половине дня и продлятся до вечера. 

В Москве и Подмосковье на 15 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных