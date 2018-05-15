ЦОДД в Москве перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перешёл на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«ЦОДД перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды. 11 экипажей службы «Дорожный патруль» в данную минуту помогают автомобилистам и экстренным службам на дороге», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Отмечается, что службы эксплуатации готовы оперативно чинить светофоры и дорожные знаки.

«Звоните 3210, чтобы сообщить о поломке», — добавили в ЦОДД.

По данным центра, в Москве ожидается гроза и усиление порывов ветра до 12—15 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что ливни и грозы в Москве 15 мая начнутся во второй половине дня и продлятся до вечера.

В Москве и Подмосковье на 15 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.