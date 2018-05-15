В Москве 15 мая ожидаются ливни и грозы

Ливни и грозы в Москве во вторник, 15 мая, начнутся во второй половине дня и продлятся до вечера. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во второй половине дня прольются интенсивные ливни, грозы. Период ненастья примерно с 14:00 до 22:00», — цитирует его РИА Новости.

По словам Тишковца, 15 мая в столице может выпасть пятая часть месячной нормы осадков.

«Ливни будут достаточно хорошие — в Москве это до 10-12 миллиметров осадков, или одно ведро на каждый квадратный метр улиц», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют ливни и грозы в Москве с 15 мая.

Как передавала «Газета.Ru», во вторник, 15 мая, в столице ожидается до +25 °С.