В Москве 15 мая ожидается до +25 °С
В Москве во вторник, 15 мая, ожидается до +25 °С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Как сообщает «Газета.Ru», по прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +23…+25 °С.
В столице будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь и гроза.
Скорость порывов ветра при грозе может достигать 15 м/с.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют ливни и грозы в Москве с 15 мая.
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