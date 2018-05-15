В Москве 15 мая ожидается до +25 °С

В Москве во вторник, 15 мая, ожидается до +25 °С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Как сообщает «Газета.Ru», по прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +23…+25 °С. В столице будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь и гроза. Скорость порывов ветра при грозе может достигать 15 м/с. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют ливни и грозы в Москве с 15 мая.