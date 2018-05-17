Москву ожидают похолодание и грозы на выходных
- © Агентство городских новостей «Москва» / Любимов Андрей
Об этом она рассказала РИА Новости.
«Если до этого у нас стояла сухая солнечная и очень тёплая погода для данного времени года, то такой характер погоды будет меняться. Будет много облаков, особенно в субботу», — отметила Позднякова.
По её словам, если ночью 19 мая градусники ещё будут показывать +10…+15 °С, то дневная температура начнёт понижаться.
«Днём начнётся постепенное понижение температуры за счёт плотной облачности и дождей. Больше дождя с грозами будет в субботу, а в воскресенье дожди будут покидать столичный регион — будут местами и кратковременного характера», — пояснила специалист.
Она также добавила, что 19 мая температура в Москве не превысит +20 °С, а 20 мая понизится до +17…+19 °С.
Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.