Москву ожидают похолодание и грозы на выходных

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве похолодает, а также пройдут дожди с грозами.
Москву ожидают похолодание и грозы на выходных
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Любимов Андрей

Об этом она рассказала РИА Новости.

«Если до этого у нас стояла сухая солнечная и очень тёплая погода для данного времени года, то такой характер погоды будет меняться. Будет много облаков, особенно в субботу», — отметила Позднякова.

По её словам, если ночью 19 мая градусники ещё будут показывать +10…+15 °С, то дневная температура начнёт понижаться.

«Днём начнётся постепенное понижение температуры за счёт плотной облачности и дождей. Больше дождя с грозами будет в субботу, а в воскресенье дожди будут покидать столичный регион — будут местами и кратковременного характера», — пояснила специалист.

Она также добавила, что 19 мая температура в Москве не превысит +20 °С, а 20 мая понизится до +17…+19 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая выпало около 20% месячной нормы осадков.

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