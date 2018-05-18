Синоптики рассказали, когда в Москве снова распогодится

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал, что с текущей недели в Москве началось метеорологическое лето. Однако, по его словам, в предстоящие выходные погода изменится.

Синоптик отметил, что уже к полудню пятницы, 18 мая, над Москвой собрались кучево-дождевые облака, прозвучали раскаты грома и прошли ливневые дожди.

«Такой характер погоды сохранится в течение всей пятницы, но при этом будет по-летнему тепло — температура составит +25…+27 °С. Ближе к вечеру дожди усилятся, поскольку к Москве приближается циклон. В ночь на субботу они будут продолжительными и сильными. И только днём ослабеют до умеренных небольших», — рассказал метеоролог.

Старков также добавил, что, согласно прогнозу, суммарно за сутки может выпасть от декадной до полумесячной нормы осадков.

«Ливневые дожди будут сопровождаться грозами, особенно в вечернее и ночное время суток. А вот далее заметно похолодает. В субботу температура уже не сможет превысить +20…+22 °С, а в воскресенье распогодится, но похолодание только усилится — около +15 °С днём», — заключил синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в субботу, 19 мая, в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.