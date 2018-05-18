В Московском регионе 19 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В субботу, 19 мая, в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
- © Агентство городских новостей «Москва» / Любимов Андрей
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Москву ожидают похолодание и грозы на выходных.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении в стране пожароопасной ситуации 2010 года.
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