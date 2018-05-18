В Московском регионе 19 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В субботу, 19 мая, в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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