Похороны директора «Театра.doc» пройдут 19 мая

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Похороны директора «Театра.doc» Елены Греминой пройдут в субботу, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

«Скорее всего, похороны пройдут в субботу и, вероятно, на Троекуровском кладбище», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, спектакли в театре из-за траура не отменяют.

Ранее Союз театральных деятелей и российская актриса и режиссёр Анастасия Патлай прокомментировали смерть руководителя «Театра.doc».

Руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни, через 45 дней после смерти своего супруга, режиссёра, драматурга и предыдущего худрука театра Михаила Угарова.

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