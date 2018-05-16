Актриса Патлай прокомментировала смерть худрука «Театра.doc» Елены Греминой

Российская актриса и режиссёр Анастасия Патлай прокомментировала смерть своей коллеги, руководителя и сооснователя московского «Театра.doc» Елены Греминой.

«Она действительно болела, и, в общем, болела давно. Потому что у неё был перелом ноги в декабре 2016 года. Она тяжело выкарабкивалась из этого, действительно это отразилось на здоровье: были проблемы с почками, давлением и сердцем», — приводит слова Патлай Пятый канал.

Она отметила, что в последний раз они виделись в апреле на похоронах мужа Елены — Михаила Угарова.

«Это всё непереносимо, честно говоря, на ней держался «Театр.doc». Её усилиями, верой, энергией всё делалось, чтобы возможен был такой театр без государственной поддержки», — подчеркнула актриса.

16 мая руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни.