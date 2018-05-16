В Союзе театральных деятелей прокомментировали смерть руководителя «Театра.doc»

Руководитель пресс-службы Союза театральных деятелей России Татьяна Никольская поделилась в беседе с RT воспоминаниями о руководителе и сооснователе московского «Театра.doc» Елене Греминой, которая скончалась 16 мая на 62-м году жизни.

«Это очень печальное известие. Недавно потеряли Мишу Угарова, теперь Лену Гремину. Муж и жена, вместе работали, создали этот театр. Это два профессиональных драматурга, профессиональных литератора. С Леной мы делали вместе фестиваль «Московские дебюты». Шла её пьеса, спектакль получил премию. Елена Гремина — дочка известного сценариста Анатолия Гребнева, цвет российской интеллигенции. Конечно, уход Угарова на неё так сильно подействовал, он был неожиданным. Пока слов нет, надо всё это осмыслить. Угаров и Гремина были не только мужем и женой, но и творческим тандемом, соратниками, единомышленниками», — отметила Никольская.

Ранее правозащитница Зоя Светова сообщила, что руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни.

1 апреля от сердечного приступа умер супруг Греминой Михаил Угаров. Вместе с женой он основал «Театр.doc» и руководил им. Угарова похоронили на Троекуровском кладбище.





