В Союзе театральных деятелей прокомментировали смерть руководителя «Театра.doc»

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Анастасия Румянцева
Руководитель пресс-службы Союза театральных деятелей России Татьяна Никольская поделилась в беседе с RT воспоминаниями о руководителе и сооснователе московского «Театра.doc» Елене Греминой, которая скончалась 16 мая на 62-м году жизни.
В Союзе театральных деятелей прокомментировали смерть руководителя «Театра.doc»
  • РИА Новости

«Это очень печальное известие. Недавно потеряли Мишу Угарова, теперь Лену Гремину. Муж и жена, вместе работали, создали этот театр. Это два профессиональных драматурга, профессиональных литератора. С Леной мы делали вместе фестиваль «Московские дебюты». Шла её пьеса, спектакль получил премию. Елена Гремина — дочка известного сценариста Анатолия Гребнева, цвет российской интеллигенции. Конечно, уход Угарова на неё так сильно подействовал, он был неожиданным. Пока слов нет, надо всё это осмыслить. Угаров и Гремина были не только мужем и женой, но и творческим тандемом, соратниками, единомышленниками», — отметила Никольская.

Ранее правозащитница Зоя Светова сообщила, что руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни.

1 апреля от сердечного приступа умер супруг Греминой Михаил Угаров. Вместе с женой он основал «Театр.doc» и руководил им. Угарова похоронили на Троекуровском кладбище.



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