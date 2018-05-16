Умерла руководитель «Театра.doc» Елена Гремина

Руководитель и сооснователь московского «Театра.doc» Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни. Об этом сообщила правозащитница Зоя Светова.

«Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять», — написала она в Facebook.

Место и время прощания с режиссёром пока неизвестны.

1 апреля от сердечного приступа умер супруг Греминой Михаил Угаров. Вместе с женой он основал «Театр.doc» и руководил им. Угарова похоронили на Троекуровском кладбище.