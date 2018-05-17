В Москве 17 мая ожидается до +27 °С

В Москве, в четверг, 17 мая ожидается до +27 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +25…+27 °С. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны грозы. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с. Ранее сообщалось, что в Москве и области 17 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра.