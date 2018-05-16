МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 17 и 18 мая

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В Московской области 17 и 18 мая, ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 17 и 18 мая
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Mikhailov/Russian Look

«Согласно прогнозам погоды ФГБУ «Центральное УГМС» 17 и 18 мая местами по Московской области ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Москве 17 мая был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

В начале мая портал «Юга.ру» передавал о чрезвычайной пожароопасности на Кубани.

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