Друг Джигарханяна прокомментировал сообщения о госпитализации артиста

Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из московских клиник, рассказал его друг Артур Согомонян.

«Армен Борисович находится в одной из столичных клиник на профилактическом лечении. Он будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели», — цитирует Согомоняна РИА Новости.

По его словам, ухудшение здоровья актёра произошло на фоне стресса.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в тяжёлом состоянии.