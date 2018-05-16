Друг Джигарханяна прокомментировал сообщения о госпитализации артиста

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Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из московских клиник, рассказал его друг Артур Согомонян.
Друг Джигарханяна прокомментировал сообщения о госпитализации артиста
  • РИА Новости

«Армен Борисович находится в одной из столичных клиник на профилактическом лечении. Он будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели», — цитирует Согомоняна РИА Новости.

По его словам, ухудшение здоровья актёра произошло на фоне стресса. 

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в тяжёлом состоянии.

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