СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в тяжёлом состоянии

Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян был доставлен вечером 15 мая в реанимационное отделение одной из московских больниц.

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Как сообщают «Известия», актёр госпитализирован в тяжёлом состоянии. 26 апреля Пятый канал сообщил о госпитализации актёра. По предварительным данным, у Джигарханяна проблемы с сердцем.