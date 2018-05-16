СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в тяжёлом состоянии
Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян был доставлен вечером 15 мая в реанимационное отделение одной из московских больниц.
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Как сообщают «Известия», актёр госпитализирован в тяжёлом состоянии.
26 апреля Пятый канал сообщил о госпитализации актёра. По предварительным данным, у Джигарханяна проблемы с сердцем.
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