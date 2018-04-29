Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян чувствует себя лучше, но пока остаётся под наблюдением врачей, сообщил его друг Артур Согомонян.

«Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока ещё должен оставаться под наблюдением врачей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Согомонян сообщил, что Джигарханян проведёт в больнице несколько дней.

26 апреля Пятый канал сообщил о госпитализации актёра. По предварительным данным, у Джигарханяна проблемы с сердцем.