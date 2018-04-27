Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актёра

Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян проведёт в больнице несколько дней.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга Артура Согомоняна.

«Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определённые проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведёт в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр», — отметил Согомонян.

Накануне Пятый канал сообщил о госпитализации актёра. По предварительным данным, у Джигарханяна проблемы с сердцем.