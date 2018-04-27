Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актёра

Короткая ссылка
Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян проведёт в больнице несколько дней.
Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актёра
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга Артура Согомоняна.

«Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определённые проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведёт в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр», — отметил Согомонян.

Накануне Пятый канал сообщил о госпитализации актёра. По предварительным данным, у Джигарханяна проблемы с сердцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных