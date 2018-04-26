СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна
Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, передаёт Пятый канал.
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Сообщается, что народный артист был помещён в одну из столичных клиник после того, как почувствовал недомогание.
По имеющейся информации, у Джигарханяна проблемы с сердцем, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В январе Джигарханяна дважды госпитализовали. 2 февраля артиста выписали, он продолжил амбулаторное лечение.
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