СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна

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Народный артист СССР, актёр и режиссёр Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, передаёт Пятый канал.
СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сообщается, что народный артист был помещён в одну из столичных клиник после того, как почувствовал недомогание.

По имеющейся информации, у Джигарханяна проблемы с сердцем, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В январе Джигарханяна дважды госпитализовали. 2 февраля артиста выписали, он продолжил амбулаторное лечение.

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