В МЧС сообщили о надвигающейся на Москву и Подмосковье грозе

Экстренные службы столицы сообщили о надвигающейся на Москву и Московскую область грозе.

Отмечается, что в ближайшие часы в Москве ожидаются дождь и сильный ветер.

«По информации Росгидромета, в ближайшие часы в городе ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — сообщили в ГУ МЧС России по городу Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве и области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на вторник, 15 мая.