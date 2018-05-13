Музыкальный критик прокомментировал победу на Евровидении-2018 конкурсантки из Израиля

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Марианна Чурсина
Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя RT победу израильтянки Нетты Барзилай на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», выразил мнение, что её выступление оставляет неоднозначное впечатление.

«Поначалу мне этот номер совсем не понравился, хотя я признавал, что он оригинальный и выделяется. Но то, что певица подчёркивает свою некрасоту и фриковатость, — это казалось мне, конечно, диким и ужасным. Однако вчера, когда смотрел этот номер, я улыбался. Он действительно сумасшедше яркий, буффонадный и сделан по-настоящему талантливо. Вполне признаю эту победу, потому что и профессиональные жюри поставили ей высокие баллы. Хотя лично я дал бы ей, может быть, третье место. Мне бы хотелось, чтобы выиграла киприотка, например», — рассказал он.

Соседов также отметил, что «Евровидение» этого года было одним из самых запоминающихся. По его словам, выбрать одного единственного победителя казалось непростой задачей.

«Это не конкурс был вчера, потому что представлены оказались настолько разные исполнители по стилям и жанрам, по эстетике и техническим вокальным приёмам. Такая большая палитра конкурсантов, что непонятно, по какому принципу их можно сравнивать. Я вчера воспринял Евровидение не как конкурс, а как гала-концерт европейской эстрадной музыки», — заключил критик.

Ранее представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение».

Продюсер Иосиф Пригожин оценил победу на Евровидении-2018 конкурсантки из Израиля.

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