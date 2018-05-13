Пригожин оценил победу на Евровидении-2018 конкурсантки из Израиля

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал победу на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» представительницы Израиля Нетты Барзилай, которая исполнила песню «Игрушка».

«Она — позитивная пышечка, создающая хайп, настроение. Как показывает время, люди просто хотят веселья, такого лёгкого глумления. Рад, что Израиль победил, и, конечно, поздравляю их с этой победой. Но, честно говоря, систему голосования я так до конца и не понял, впрочем, как и в прошлом, и в позапрошлом году, но это неважно. Важно другое — эта победа лишний раз доказывает, наверное, что данный конкурс не про песню. Барзилай позитивная, энергичная, всё так круто, но песня-то где? Честно говоря, эту композицию я никогда слушать у себя нигде не буду», — сказал он.

Пригожин также отметил, что на конкурсе такого уровня хотелось бы услышать новые и необычные композиции, которые могли бы стать хитами мирового уровня. Однако, по его словам, представленные песни были слишком подстроены под формат.

«Хочется, чтобы когда-нибудь члены комиссии объяснили, сами ли участники задают такой тон, где нет другого выбора и все находятся в общем формате… Это же конкурс песен, а меня ни одна из них не зацепила. Если говорить про зрелищность, то пышечка, конечно, была крутая и, наверное, самая запоминающаяся среди всех представленных исполнителей на этой музыкальной ярмарке. Справедливо ли ей дали первое место? Наверное, да, но тут зависит от того, с какого ракурса смотреть», — пояснил он.

Ранее представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение».