Мама Юлии Самойловой прокомментировала итоги Евровидения

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Мама участницы Евровидения от России Юлии Самойловой заявила, что вся семья до сих пор ощущает сильный шок и подавленность, сообщает kp.ru.

«Юля была сломлена ещё до выступления. Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году её все поддерживали», —рассказывает мама певицы.

Она сообщила, что сама песня зрителям понравилась, а основные претензии относились к клипу.

«Миллионы людей смотрели этот клип и понимали, что в клип вложено ноль копеек. И этого человека посылают на Евровидение! Понятно, что в Юлю в этом году никто не собирался вкладываться», — сказала она.

Ранее Мария Кац и Яна Рудковская прокомментировали выступление Юлии Самойловой на Евровидении, а сама певица заявила, что это был незабываемый опыт.

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