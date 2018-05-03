В работе сайта агентства Интерфакс произошёл сбой
В работе сайта российского информационного агентства Интерфакс произошёл сбой.
- РИА Новости
«Уважаемые читатели! Сайт Интерфакса может быть недоступен, наши специалисты занимаются решением данной проблемы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter агентства.
Причины произошедшего сбоя пока неизвестны.
29 апреля произошёл сбой в работе мессенджера Telegram.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: