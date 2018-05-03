В работе сайта агентства Интерфакс произошёл сбой

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В работе сайта российского информационного агентства Интерфакс произошёл сбой.
В работе сайта агентства Интерфакс произошёл сбой
  • РИА Новости

«Уважаемые читатели! Сайт Интерфакса может быть недоступен, наши специалисты занимаются решением данной проблемы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter агентства.

Причины произошедшего сбоя пока неизвестны.

29 апреля произошёл сбой в работе мессенджера Telegram.

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