В работе сайта агентства Интерфакс произошёл сбой

В работе сайта российского информационного агентства Интерфакс произошёл сбой.

«Уважаемые читатели! Сайт Интерфакса может быть недоступен, наши специалисты занимаются решением данной проблемы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter агентства.

Причины произошедшего сбоя пока неизвестны.

29 апреля произошёл сбой в работе мессенджера Telegram.