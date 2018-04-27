В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», — сказали в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке Telegram не должна создавать помех для работы других сервисов.
Решение о блокировке было вынесено 13 апреля.