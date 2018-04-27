В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов

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В Роскомнадзоре заявили, что действия некоторых зарубежных хостинг-провайдеров, которые продолжают предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов.
В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», — сказали в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке Telegram не должна создавать помех для работы других сервисов.

Решение о блокировке было вынесено 13 апреля.

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