Дуров сообщил о сбое в работе Telegram на территории Европы

Основатель Telegram Павел Дуров в своём Twitter сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы.

«Серьёзный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал он.

Дуров также принёс извинения за временные трудности, добавив, что в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

13 апреля в Таганском районном суде Москвы сообщили, что Telegram будет заблокирован в России, пока руководство компании не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с НСН оценил решение суда о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора.