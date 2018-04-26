Дуров усомнился в возможности компромисса в ситуации с Telegram

Компромисс между Telegram и российскими властями в вопросе о передачи ключей шифрования вряд ли возможен. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всём желании», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Дурова, это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью ещё в прошлом году», — добавил он.

Ранее Дуров сравнил ситуацию вокруг блокировки мессенджера в России с фильмом «300 спартанцев».

13 апреля в суде сообщили, что Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.